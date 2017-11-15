Порошенко согласовал с Митчеллом шаги по укреплению отношений Украины и США

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко согласовал с новым помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом приоритетные шаги по укреплению двухсторонних отношений, сообщила пресс-служба украинского президента в среду.

Встреча Порошенко и Митчелла состоялась в среду в Киеве.

"Собеседники подробно обсудили комплекс вопросов двухсторонних отношений между Украиной и США, согласовали приоритетные шаги в рамках их укрепления… и совместной защиты и продвижения свободы и демократии, прав человека", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стороны отметили важность "новых подходов и смелых инициатив" для наполнения стратегического партнерства между Украиной и Соединенными Штатами – от усиленного политического, торгово-экономического и энергетического взаимодействия до укрепления оборонного партнерства между сторонами.

Сообщается, что помощник госсекретаря США подчеркнул важность визита на Украину, и заверил, что США и в дальнейшем будут оказывать помощь Украине в ее усилиях по развитию и укреплению страны, а также дальнейшей координации усилий для обеспечения надежной и эффективной международной поддержки Киева.

"Помощник госсекретаря США подтвердил готовность продолжать поддержку усилий Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны и, в случае необходимости, ужесточить цену для Москвы за продолжение агрессии против Украинского государства", — говорится в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.