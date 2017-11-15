В соцсетях спорят из-за неожиданного выступления Ани Лорак в Киеве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак впервые за три года выступила в Киеве. Зрители встретили ее овациями, однако многие пользователи соцсетей оказались недовольны неожиданным шоу, сообщают украинские "Вести".

Имя Лорак не было заявлено на афишах: она выступила в качестве специального гостя на концерте в честь 15-летия танцевального балета Freedom. Певица исполнила одну песню. После этого зал аплодировал ей несколько минут. По данным СМИ, Лорак не смогла сдержать слез.

В комментариях в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни не скупились на оскорбления в адрес певицы и призвали не пускать ее на Украину, другие благодарили ее за выступление и называли "лучшей".

"Тварь, и такие же твари аплодируют. Поставить на выходе военкомов — всех в учебку для прохождения военной службы", — написала в комментариях к видео с концерта на YouTube Татьяна Стасюк.

"Вернулась! Мы тебя ждали!!!! Киев ждёт твоего окончательного возвращения!!! У нас на сцене одна королева это Ани Лорак", — написал в комментариях на YouTube Владислав Хомяк.

"На самом деле проблема в том, что процент быдла в Украине зашкаливает. Это быдло так же будет аплодировать русскому миру, как и аплодировало сегодня во дворце "Украина" предательнице Ани Лорак", — написал пользователь Uzhesogodni в Twitter.

"Зал аплодировал стоя! И никого за уши не тянули. Вот это показатель народной любви", — написала в Facebook Алена Шинкаренко.

"Нормальной реакций было бы закидать ее чем под рукой нашлось, засвистать и заставить убраться со сцены", — написал в Facebook Алексей Голобуцкий.

По данным "Вестей", в соцсетях также стали появляться угрозы в адрес организаторов, одним из которых якобы является муж певицы и нардепа Украины Оксаны Билозир.

Некоторые язвительно отозвались по поводу того, что имя Лорак не было заявлено в афише.

На Украине Лорак критикуют за то, что она продолжает ездить с концертами в Россию и получать в ней награды. Ее украинские концерты неоднократно пытались срывать. В 2015 году певицу в числе некоторых других публичных деятелей пытались лишить звания "Народной артистки Украины". В 2016 году ей предлагали российское гражданство, однако она отказалась.