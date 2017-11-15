РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В соцсетях спорят из-за неожиданного выступления Ани Лорак в Киеве

17:5715.11.2017
(обновлено: 18:00 15.11.2017)
019347
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПевица Ани Лорак на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой ГраммофонПевица Ани Лорак на XXI Церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Украинская певица Ани Лорак впервые за три года выступила в Киеве. Зрители встретили ее овациями, однако многие пользователи соцсетей оказались недовольны неожиданным шоу, сообщают украинские "Вести".

Имя Лорак не было заявлено на афишах: она выступила в качестве специального гостя на концерте в честь 15-летия танцевального балета Freedom. Певица исполнила одну песню. После этого зал аплодировал ей несколько минут. По данным СМИ, Лорак не смогла сдержать слез.

В комментариях в соцсетях пользователи разделились на два лагеря: одни не скупились на оскорбления в адрес певицы и призвали не пускать ее на Украину, другие благодарили ее за выступление и называли "лучшей".

"Тварь, и такие же твари аплодируют. Поставить на выходе военкомов — всех в учебку для прохождения военной службы", — написала в комментариях к видео с концерта на YouTube Татьяна Стасюк.

Рэп-исполнитель Василий Вакуленко (Баста) выступает на фестивале Радио Зенит
© РИА Новости / Михаил Киреев
Перейти в фотобанк
Одесские радикалы составили черный список музыкантов из России и Украины

"Вернулась! Мы тебя ждали!!!! Киев ждёт твоего окончательного возвращения!!! У нас на сцене одна королева это Ани Лорак", — написал в комментариях на YouTube Владислав Хомяк.

"На самом деле проблема в том, что процент быдла в Украине зашкаливает. Это быдло так же будет аплодировать русскому миру, как и аплодировало сегодня во дворце "Украина" предательнице Ани Лорак", — написал пользователь Uzhesogodni в Twitter.

"Зал аплодировал стоя! И никого за уши не тянули. Вот это показатель народной любви", — написала в Facebook Алена Шинкаренко.

"Нормальной реакций было бы закидать ее чем под рукой нашлось, засвистать и заставить убраться со сцены", — написал в Facebook Алексей Голобуцкий.

Сергей Бабкин. Архивное фото
© Фото : официальная страница актера, музыканта Сергея Бабкина
Во Львове радикалы сорвали концерт музыканта Бабкина

По данным "Вестей", в соцсетях также стали появляться угрозы в адрес организаторов, одним из которых якобы является муж певицы и нардепа Украины Оксаны Билозир.

Некоторые язвительно отозвались по поводу того, что имя Лорак не было заявлено в афише.

На Украине Лорак критикуют за то, что она продолжает ездить с концертами в Россию и получать в ней награды. Ее украинские концерты неоднократно пытались срывать. В 2015 году певицу в числе некоторых других публичных деятелей пытались лишить звания "Народной артистки Украины". В 2016 году ей предлагали российское гражданство, однако она отказалась.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена