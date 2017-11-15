Минюст России ответил ЕСПЧ на жалобы участников уличных акций

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Минюст России ответил Европейскому суду по правам человека (ЕСПЧ) на жалобы участников уличных акций, указав на отсутствие доказательств нарушения Конвенции о защите прав человека. Соответствующий комментарий опубликован на сайте ведомства в среду.

Как сообщается, 15 ноября Минюст направил в ЕСПЧ замечания по вопросу приемлемости и по существу группы жалоб "Капустин и 18 других против России", касающихся привлечения заявителей к административной ответственности за несоблюдение требований ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" при проведении публичных мероприятий.

"Минюст России указал на отсутствие в данных делах доказательств нарушения Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку заявители, имея возможность проведения мероприятий в полном соответствии с требованиями действующего законодательства, сознательно пренебрегли обязанностью по их согласованию с уполномоченными органами", — говорится в сообщении.

Особо отмечено, что действия и требования полицейских в ходе мероприятий были обоснованными и необходимыми для обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. Подчеркивается, что правовая позиция российской стороны сформирована с учетом практики ЕСПЧ о праве государства устанавливать требования к организации и проведению публичных мероприятий и применять к несоблюдающим такие требования лицам законные санкции ("Берладир и другие против России", "Ева Молнар против Венгрии").

"Прекращение проводимых заявителями незаконных публичных мероприятий и привлечение их к ответственности не нарушает международных норм и направлено на защиту общественного порядка, безопасности, прав и свобод других лиц", — заявили в министерстве.