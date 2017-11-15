Резолюция ООН по Крыму подрывает авторитет организации, считает Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Резолюция комитета Генассамблеи ООН по нарушению прав человека в Крыму, как и предыдущая, транслирует пропагандистские мифы киевских властей и подрывает авторитет международной организации, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть, это политика государственного терроризма", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

По его словам, очевидно, что тему прав человека в очередной раз используют в качестве оружия в гибридной войне против России. "Считаю, что это подрывает авторитет ООН", — подчеркнул Аксенов.

Только в этом году в Крыму побывали делегации из 60 стран, и ни одна из них не обнаружила на полуострове никаких следов "аннексии" и "оккупации", ни одна не нашла никаких нарушений прав человека, заявил он.

"Зато об этом постоянно берутся судить те, кто никогда в Крыму не был, кто не знаком ни с историей полуострова, ни с современной ситуацией. То есть, они ничего не видели и не слышали, но осуждают", — отметил глава республики. Аксенов подчеркнул, украинский и крымско-татарский языки имеют статус государственных наряду с русским языком в Крыму. В республике действует 15 общеобразовательных организаций с крымско-татарским языком обучения.

"А вот Украина недавно приняла дискриминационный закон об образовании, фактически запрещающий обучение на языках национальных меньшинств. Этот закон вызвал возмущение европейских соседей Украины. Так может быть, те, кто голосовал за антироссийскую резолюцию, ошиблись адресом?" — отметил Аксенов.

Кроме того, Аксенов подчеркнул, что против предложенного Киевом документа проголосовали 25 стран, в том числе Индия и Китай – крупнейшие государства планеты. Еще 77 стран воздержались. Поддержали резолюцию менее половины стран-членов Генассамблеи (41%).