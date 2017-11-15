Резолюция ООН по Крыму подрывает авторитет организации, считает Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Резолюция комитета Генассамблеи ООН по нарушению прав человека в Крыму, как и предыдущая, транслирует пропагандистские мифы киевских властей и подрывает авторитет международной организации, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.
"Эта резолюция, как и предыдущая, не опирается на факты, а транслирует пропагандистские мифы Киева. Более того, резолюция фактически одобряет действия Украины в отношении Крыма. Хочу напомнить, какие это действия. Это водная, энергетическая и транспортная блокада полуострова, а также засылка диверсионных групп на нашу территорию. То есть, это политика государственного терроризма", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Только в этом году в Крыму побывали делегации из 60 стран, и ни одна из них не обнаружила на полуострове никаких следов "аннексии" и "оккупации", ни одна не нашла никаких нарушений прав человека, заявил он.
"Зато об этом постоянно берутся судить те, кто никогда в Крыму не был, кто не знаком ни с историей полуострова, ни с современной ситуацией. То есть, они ничего не видели и не слышали, но осуждают", — отметил глава республики. Аксенов подчеркнул, украинский и крымско-татарский языки имеют статус государственных наряду с русским языком в Крыму. В республике действует 15 общеобразовательных организаций с крымско-татарским языком обучения.
Кроме того, Аксенов подчеркнул, что против предложенного Киевом документа проголосовали 25 стран, в том числе Индия и Китай – крупнейшие государства планеты. Еще 77 стран воздержались. Поддержали резолюцию менее половины стран-членов Генассамблеи (41%).