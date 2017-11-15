Профильный комитет Рады начал рассмотрение закона о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны начал рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса, заседание транслируют украинские телеканалы.

Принятый Радой в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

"Не учтены правки, которые предусматривали изменение названия закона. Второе: учтены правки, которые предусматривали имплементацию Крыма в текст закона. Это всё десятки правок", — сказал председатель профильного комитета депутат Рады от фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский.

Всего, по словам Пашинского, была подана 661 поправка к законопроекту. Комитет учел 238. Документ по-прежнему определяет РФ "страной-агрессором".

В утвержденном в первом чтении законопроекте РФ названа "агрессором". При этом Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям в Донбассе, а также заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Ранее депутаты заявляли, что в случае, если комитет в среду рассмотрит законопроект о реинтеграции Донбасса. он будет вынесен на голосование Рады во втором чтении уже в четверг.