Жители КНДР "приговорили Трампа к смертной казни", сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Народ КНДР "приговорил к смертной казни" президента США Дональда Трампа за оскорбление руководства Северной Кореи, пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун".

"Надо знать, что так как Трамп, подобный лишь букашке безумный старик, не знающий ничего кроме денег скряга, дотронулся до солнца небесного и злобно ткнул пальцем, он стал величайшим преступником, который получил от нашего народа смертный приговор", — говорится в публикации.

Автор статьи также называет американского лидера "хулиганом, который, будучи не в силах умереть, терпит боль во всем теле". Только такой человек, согласно статье, "мог посметь так оскорбить" северокорейское руководство.

Между президентом США и северокорейском лидером уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.

В частности, выступая с трибуны ООН, Трамп назвал лидера КНДР "человеком-ракетой, который выполняет миссию самоубийцы". Американский президент заявил, что если КНДР будет представлять угрозу для США, она будет разрушена.

Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".