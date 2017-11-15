Жители КНДР "приговорили Трампа к смертной казни", сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Народ КНДР "приговорил к смертной казни" президента США Дональда Трампа за оскорбление руководства Северной Кореи, пишет центральная северокорейская газета "Нодон синмун".
Автор статьи также называет американского лидера "хулиганом, который, будучи не в силах умереть, терпит боль во всем теле". Только такой человек, согласно статье, "мог посметь так оскорбить" северокорейское руководство.
Между президентом США и северокорейском лидером уже неоднократно происходили заочные перебранки, в том числе с угрозой применения оружия.
Ким Чен Ын в своем заявлении назвал речь Трампа в ООН "сумасшедшим бредом", а самого американского президента — "старым маразматиком", пообещав "принять самые жесткие в истории контрмеры".