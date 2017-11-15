Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым проблему КНДР

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно планирует в ходе своего предстоящего визита в Москву обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проблему КНДР, а также двусторонние отношения и международную обстановку, сообщил в интервью РИА Новости посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.
"На встрече министров иностранных дел будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную повестку, в том числе проблему Северной Кореи, с учетом итогов недавней встречи на высшем уровне", — сказал Кодзуки.
Он подчеркнул, что для Коно это будет первый визит в Москву в качестве министра иностранных дел. "Поэтому мы хотели бы тщательно к нему подготовиться, чтобы нынешний визит способствовал дальнейшему развитию наших двусторонних отношений", — указал посол.
Кроме того, по словам Кодзуки, ожидается, что Коно вместе с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым примет участие в тринадцатом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.
Посол напомнил, что межправкомиссия является всеобъемлющей структурой, которая позволяет обсуждать различные вопросы двусторонних экономических отношений на высоком уровне. "В рамках нынешнего заседания будет обсуждаться широкий круг вопросов с учетом возможного визита премьер-министра Японии в Россию в мае следующего года", — отметил Кодзуки.
Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили его мощность в 160 килотонн, что в десять раз больше потенциала атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Этот взрыв стал шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии.
Россия и Китай неоднократно предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.