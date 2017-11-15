Глава МИД Японии намерен обсудить с Лавровым проблему КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и глава МИД Японии Таро Коно во время встречи на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (слева) и глава МИД Японии Таро Коно во время встречи на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Маниле. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Глава МИД Японии Таро Коно планирует в ходе своего предстоящего визита в Москву обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым проблему КНДР, а также двусторонние отношения и международную обстановку, сообщил в интервью РИА Новости посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки.

В сентябре на полях сессии Генассамблеи в Нью-Йорке Лавров встретился с японским коллегой и заявил, что Коно ждут в России в конце ноября. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в ноябре рассказала, что Москва и Токио ведут подготовку визита Коно, однако о сроках и деталях МИД России сообщит позднее.

"На встрече министров иностранных дел будет обсуждаться широкий круг вопросов, включая двусторонние отношения и международную повестку, в том числе проблему Северной Кореи, с учетом итогов недавней встречи на высшем уровне", — сказал Кодзуки.

Он подчеркнул, что для Коно это будет первый визит в Москву в качестве министра иностранных дел. "Поэтому мы хотели бы тщательно к нему подготовиться, чтобы нынешний визит способствовал дальнейшему развитию наших двусторонних отношений", — указал посол.

Кроме того, по словам Кодзуки, ожидается, что Коно вместе с первым заместителем председателя правительства России Игорем Шуваловым примет участие в тринадцатом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Посол напомнил, что межправкомиссия является всеобъемлющей структурой, которая позволяет обсуждать различные вопросы двусторонних экономических отношений на высоком уровне. "В рамках нынешнего заседания будет обсуждаться широкий круг вопросов с учетом возможного визита премьер-министра Японии в Россию в мае следующего года", — отметил Кодзуки.

Угроза войны на Корейском полуострове возросла в последнее время на фоне противостояния между КНДР и США. На днях к берегам Корейского полуострова впервые в истории подошли сразу три американских авианосца. Они проводят учения с вооруженными силами Южной Кореи.

Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили его мощность в 160 килотонн, что в десять раз больше потенциала атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Этот взрыв стал шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР запустила баллистическую ракету, которая перелетела через территорию Японии.

Россия и Китай неоднократно предлагали КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе для стабилизации ситуации на полуострове, но в Вашингтоне эту инициативу проигнорировали.