В Германии автобус со школьниками попал в ДТП

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Почти 20 школьников пострадали в результате столкновения автобуса с машиной в федеральной земле Нижняя Саксония на северо-западе Германии, сообщает таблоид Bild.

Как сообщает таблоид, инцидент произошел около 07.30 по местному времени (09.30 мск) близ города Эльсфлет. Автобус с 40 детьми направлялся в школу, когда столкнулся с легковой машиной.

На место происшествия прибыли пожарные бригады и полиция. Водитель легковой машины оказался заблокирован внутри и нуждался в помощи спасателей. Отмечается, что в ходе ДТП водитель автобуса получил тяжелые ранения.

По словам представителя полиции, 17 детей получили ранения, большинство из них — легкие, все они были госпитализированы. Дети, не пострадавшие в результате аварии, были доставлены в город Браке, где их встретил учитель и еще раз осмотрел врач.

Crash mit Transporter — Bus-Unfall – 17 Schüler verletzt https://t.co/sz72mnnh50 — BILD (@BILD) 15 ноября 2017 г.

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