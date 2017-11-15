Еврокомиссия планирует возбудить новые дела против Google

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) планирует возбудить новые дела против американской корпорации Google, пишет агентство Рейтер со ссылкой на слова еврокомиссара по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager).

"В отношении Google будут возбуждены новые дела", — сообщила агентству Вестагер во время своего визита в Пекин.

В течение 2015-2016 годов ЕК предъявила Google несколько претензий. В частности, в апреле 2015 года Еврокомиссия обвинила компанию в том, что она отдает приоритет собственным поисковым онлайн-сервисам и ущемляет права конкурентов и потребителей.

В июле того же года ЕК заявила, что Google злоупотребляет своим лидирующим положением, предлагая некоторые из своих инструментов онлайн-рекламы, в частности, сравнение цен, при поиске на сторонних веб-сайтах. Компания предоставила ЕК ответ на данные обвинения, полностью отвергнув их.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 миллиарда евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.