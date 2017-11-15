В Британии изучат "вмешательство России" в референдум по Brexit

ЛОНДОН, 15 ноя – РИА Новости. Комитет по разведке британского парламента изучит вопрос о предполагаемом "вмешательстве России" в референдум по Brexit, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в среду в парламенте.
Депутат парламента Мэри Криг попросила премьера прояснить "расхождения в показаниях": Мэй в минувший понедельник в большой речи в Гилдхолле подвергла резкой критике "вмешательство России" в выборы и другие демократические процессы в ряде стран, а глава МИД недавно заявил, что не располагает никакими доказательствами вмешательства России в референдум по Brexit.
Криг напомнила также о том, что газета Times сообщила о "тысячах" фальшивых Twitter-аккаунтах, с помощью которых Россия якобы пыталась повлиять на исход референдума.
Комитет по разведке и безопасности имеет особый статус в парламенте. Его члены назначаются премьер-министром, но комитет все равно называет себя независимым, поскольку в его состав входят представители различных партий обеих палат парламента. Комитет не созывался с момента досрочных выборов в июне 2017 года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин обращал внимание на то, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.