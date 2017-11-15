Еврокомиссар призвал расследовать нападения на журналистов на Украине

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан по итогам встречи с представителями ведущих СМИ Украины в среду призвал расследовать случаи нападения на журналистов в стране.

В начале ноября союз журналистов Украины сообщил, что с начала года в стране зафиксировано 80 случаев проявления физической агрессии по отношению к представителям СМИ. В частности, в течение октября избили пять журналистов, инциденты произошли в Киеве и пригородах, а также в Херсонской области. В организации заявляют, что "правоохранительные органы не проводят должным образом расследования случаев нападений на журналистов и СМИ, их сотрудники сами регулярно применяют силу" по отношению к журналистам.

"Очень интересная встреча. Я обеспокоен сообщениями о запугиваниях и недавних атаках на журналистов. Необходимо соответствующее расследование!" — написал еврокомиссар в Twitter.

Ранее Еврокомиссия сообщила, что Хан 15 ноября прибудет в Киев с визитом, основной целью поездки станет подготовка к саммиту "Восточного партнерства" 24 ноября в Брюсселе.