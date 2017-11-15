Без России невозможен мир в Европе, заявили в парламенте Словакии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мир и стабильность в Европе невозможно строить без сильной России, так как она — составная часть мировой безопасности, заявил председатель Национального совета (парламента) Словацкой республики Андрей Данко.

"Мы полностью осознаем, что без сильной России невозможен мир, вы — составная часть мировой безопасности, нравится это кому-то или не нравится. Мир и стабильность в Европе и в мире невозможно строить без мировых великих держав… Словацкий народ может быть мостом для общения между Европой и Россией. Поэтому мы здесь, чтобы углубить и улучшать наши отношения", — сказал он, выступая в среду в Госдуме.

Данко подчеркнул, что "вопреки современной сложной международной политической ситуации, Словацкая республика воспринимает Россию как исключительно значимого партнера".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции.

Москва не раз заявляла, что считает абсурдным увязывать санкции Запада с реализацией минских договоренностей, поскольку Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.