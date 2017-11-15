Европарламент принял резолюцию по санкциям против Польши

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает запуск механизма применения Евросоюзом санкций против Польши.

Речь идет о применении статьи 7 договора о Европейском союзе, которая может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС.

За проголосовали 438 депутатов, против — 152. Парламентарии недовольны тем, что Варшава отходит от норм демократии и правового государства.

Ранее президент Польши наложил вето на принятые парламентом законы о Национальном судебном совете и о Верховном суде. Двадцать пятого сентября он представил альтернативные версии этих законопроектов. ЕК раскритиковала их, заявив, что это приведет к подчинению судебной власти исполнительной и к досрочному прекращению полномочий судей Верховного суда.

Кроме того, ЕК была выступила против двух подписанных президентом законов: о работе всеобщих судов и о Национальной школе судей. По мнению Брюсселя, они серьезно подорвут независимость правосудия в Польше.