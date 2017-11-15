Киев готов освободить 306 ополченцев, заявил Медведчук

ИСТРА, 15 ноя – РИА Новости. Лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук сообщил, что Украина готова освободить свыше 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе, в свою очередь Киев ждет от ополченцев освобождения более 70 человек до Нового года.

"…сегодня готовы к обмену большое количество людей, и Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывает на освобождение Донецком и Луганском 74 человек, и это можно было бы сделать до новогодних и рождественских праздников", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

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