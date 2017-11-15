В польской Гдыне белорус устроил стрельбу в офисе агентства Reuters

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря, сообщает Sputnik Беларусь.
Известно, что он успел произвести два выстрела, испуганные посетители офиса стали в панике разбегаться. Один из сотрудников набросился на стрелка и нанес ему несколько ударов.
Мужчину задержали и передали прибывшим полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.
Местная полиция сообщила, что стрелявший — уроженец белорусского города Гродно Степан Свидерский, ему 30 лет, в агентстве он занимался вводом данных, среди коллег считался замкнутым и малообщительным.
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