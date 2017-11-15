В польской Гдыне белорус устроил стрельбу в офисе агентства Reuters

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Белорус устроил стрельбу в офисе агентства Thomson Reuters, которое расположено в польском городе Гдыня на побережье Балтийского моря, сообщает Sputnik Беларусь.

Мужчина был вооружен пистолетом "Глок" и ружьем. Стрельба произошла в одном из залов здания. Нападавший пытался попасть в своего коллегу.

Известно, что он успел произвести два выстрела, испуганные посетители офиса стали в панике разбегаться. Один из сотрудников набросился на стрелка и нанес ему несколько ударов.

Мужчину задержали и передали прибывшим полицейским. В результате инцидента никто не пострадал.

Местная полиция сообщила, что стрелявший — уроженец белорусского города Гродно Степан Свидерский, ему 30 лет, в агентстве он занимался вводом данных, среди коллег считался замкнутым и малообщительным.

В то же время, как пишут друзья Свидерского в соцсетях, Степан увлекался стрельбой и имел разрешение на ношение оружия. В его арсенале — винтовка и три пистолета. Белорус якобы показывал пистолет коллегам, началась паника, и выстрелы произошли, вероятно, случайно, когда кто-то из сотрудников агентства накинулся на него с намерением отобрать оружие.

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