В Индии слон отбросил мужчину, попытавшегося на него залезть

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мужчина из индийского штата Керала попытался забраться на слона, но животное отбросило его на несколько метров. Видеоролик инцидента собрал более 300 тысяч просмотров.

По данным издания Hindustan Times, мужчина хотел повторить трюк из фильма "Бухаубали: Завершение", в начальной сцене которого главный герой встает на хобот слона.

Сначала мужчина просто кормит животное и говорит с ним, но когда хватает его за бивни, слон проявляет агрессию. Судя по всему, мужчина получил серьезную травму: после того как слон отбросил его хоботом, он застыл в неестественной позе и не смог встать самостоятельно.

Сообщается, что мужчина был нетрезв. После инцидента его отправили в больницу.