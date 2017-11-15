В ДНР назвали обстрелы Горловки попыткой сорвать переговоры в Минске

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике считают обстрел из РСЗО "Град" окраины Горловки попыткой сорвать переговоры по Донбассу в Минске, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В среду в белорусской столице пройдет заседание контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины и ее тематических подгрупп.

"Украинское руководство идет на преднамеренный срыв сегодняшней встречи трехсторонней контактной группы в Минске, продолжая обстреливать мирные населенные пункты нашей республики. В частности, сегодня ночью, когда мирные жители уже спали, украинская сторона выпустила из РСЗО "Град" по району Зайцево 80 реактивных снарядов", — сказал Басурин.

Он добавил, что обстрел велся со стороны подконтрольного силовикам Дзержинска.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, и регулярно подвергается обстрелам. В городе проживают около 250 тысяч человек. В Горловке расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.