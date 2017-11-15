Президент Зимбабве подтвердил информацию о своем аресте, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент Зимбабве Роберт Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом, сообщает южноафриканский новостной портал News24.

В заявлении Зумы говорится, что он направил в Зимбабве министров обороны и госбезопасности ЮАР для встречи с Мугабе и представителями армии Зимбабве.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, в столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.