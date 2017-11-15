В Германии высокоскоростной поезд столкнулся с кабанами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Высокоскоростной поезд ICE столкнулся с кабанами и не смог продолжить движение, сообщила федеральная полиция Берлина и Бранденбурга.

"В настоящий момент в районе вокзала Ратенов (земля Бранденбург — ред.) нарушено железнодорожное сообщение. Поезд ICE столкнулся с кабанами", — сообщила полиция в Twitter во вторник вечером.

"ICE, к сожалению, больше не может продолжать движение. Около 400 пассажиров будут эвакуированы в новый предоставленный поезд", — говорится в сообщении.

Как сообщает Berliner Zeitung, в итоге пассажиры пересели в проезжавший мимо поезд из Базеля и добрались до Берлина, опоздав почти на 4 часа. Движение по участку путей, где произошло столкновение, было восстановлено только поздней ночью.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.