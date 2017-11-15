Суд смягчил статью россиянину, задержанному за беспорядки на G20 в Гамбурге

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

Дым над Гамбургом во время проведения саммита G20. 7 июля 2017

БЕРЛИН, 15 ноя – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Суд в ФРГ смягчил статью россиянину, задержанному за участие в беспорядках на полях G20 в Гамбурге, и отпустил на свободу до оглашения приговора, заявил РИА Новости в среду представитель пресс-службы городского суда.

"Приказ об аресте был отменен. Обвиняемый находится после ареста в предварительном заключении. Основанием для отмены меры пресечения стало изменение обстоятельств, связанных с обвинением в бросании двух бутылок, которое находится в центре судебного рассмотрения. Согласно собранным до сих пор доказательствам, формулировка "по крайнему подозрению" было изменено на "по подозрению". Таким образом, оснований для ареста больше нет", — пояснил представитель суда.

Он добавил, что у мужчины есть возможность покинуть Германию, "но вчера он участвовал в процессе".

Накануне и во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.