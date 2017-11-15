Стюардесса требует у British Airways компенсацию за приобретенную аэрофобию

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Бывшая стюардесса Люси Саржант подала в суд на авиакомпанию British Airways из-за страха полетов, который развился у нее во время работы, сообщает Evening Standard.

В 2013 году во время рейса из Лондона в Осло у лайнера загорелся двигатель, среди пассажиров началась паника. Экипаж принял решение вернуться в Хитроу, где всех находившихся на борту людей эвакуировали с помощью надувных трапов. Саржант находилась в этом самолете и после инцидента, по ее утверждению, долго боролась с повышенной тревожностью, ночными кошмарами и аэрофобией.

Бортпроводница все же решила вернуться на работу, однако в 2016 году столкнулась еще с одной аварийной ситуацией: салон заволокло дымом. В результате Саржант отказалась от полетов, хотя собиралась работать стюардессой всю жизнь.

Женщина требует от перевозчика 750 тысяч фунтов стерлингов в качестве компенсации за приобретенную аэрофобию и разрушенную карьеру. Судебные слушания продолжаются.