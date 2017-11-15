В Китае экстренно сел самолет из-за уставшего трудоголика, пишут СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Самолет авиакомпании Sichuan Airlines, совершавший рейс Сямэнь-Чунцин в Китае, был вынужден совершить экстренную посадку из-за пассажира, у которого во время полета начались галлюцинации в связи со стрессом на работе, сообщает издание South China Morning Post.

По данным издания, во время полета 22-летний пассажир покинул свое место и начал кричать, что его преследуют и что самолет захвачен. "Они пытаются меня убить. У кого-то есть ножи, а у кого-то — пистолеты. Они захватили самолет", — цитирует издание пассажира.

Попытки сотрудника службы безопасности на борту успокоить его не увенчались успехом. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Чанша, буйного пассажира сняли с рейса.

По словам родственников виновника ЧП, в последнее время он был "эмоционально неустойчивым" из-за проблем на работе. Представители правоохранительных органов аэропорта Чанша выяснили, что криминальной истории или связи с наркотиками у пассажира нет.