РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

СМИ уточнили число пострадавших от землетрясения в Иране

Сюжет:
Землетрясение на ирано-иракской границе (50)
13:1215.11.2017
01880
© AFP 2017 / Shwan MohammedПострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Число раненых в результате мощного землетрясения на западе Ирана выросло до 9397, сообщает агентство Tasnim.

Последствия землетрясения на границе Ирана и Ирака
© REUTERS / Ako RasheedВ воскресенье вечером на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2.Последствия землетрясения в провинции Сулеймания, Ирак. 13 ноября 2017
© REUTERS / Ako Rasheed
В воскресенье вечером на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2.
© AFP 2017 / Shwan MohammedВ результате природного катаклизма пострадали около четырех тысяч человек.Пострадавшие в иракской больнице после землетрясения в Иране. 12.11.2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed
В результате природного катаклизма пострадали около четырех тысяч человек.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria PakizehНа данный момент известно о более чем 300 погибших в провинции Керманшах на западе Ирана.Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
На данный момент известно о более чем 300 погибших в провинции Керманшах на западе Ирана.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria PakizehПо данным движения Красного Полумесяца, в результате землетрясения порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова и нуждаются во временном жилье.Поисково-спасательные работы после землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
По данным движения Красного Полумесяца, в результате землетрясения порядка 70 тысяч жителей Ирана лишились крова и нуждаются во временном жилье.
© AP Photo / ISNA/Pouria PakizehПрезидент Ирана Хасан Роухани уже поручил Министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© AP Photo / ISNA/Pouria Pakizeh
Президент Ирана Хасан Роухани уже поручил Министерству внутренних дел принять срочные меры, чтобы обеспечить жителей пострадавших районов всей необходимой помощью.
© AP Photo / Hadi MizbanИранский Красный Полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших от землетрясения граждан на западе страны.Люди на улице после афтершоков от землетрясения в Багдаде, Ирак. 12 ноября 2017
© AP Photo / Hadi Mizban
Иранский Красный Полумесяц начал разворачивать палаточные лагеря для пострадавших от землетрясения граждан на западе страны.
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.Поисково-спасательные работы после землетрясения в Иране. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / ISNA/Pouria Pakizeh
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах.
© REUTERS / Tasnim News AgencyОчаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.Пострадавшие после землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© REUTERS / Tasnim News Agency
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.
© REUTERS / Tasnim News AgencyВ результате разгула стихии повреждения получила плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. Местные власти призвали граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".Последствия землетрясения в иранской провинции Керманшах. 13 ноября 2017 года
© REUTERS / Tasnim News Agency
В результате разгула стихии повреждения получила плотина Дарбандхан, расположенная в Иракском Курдистане. Местные власти призвали граждан "не приближаться к плотине в интересах собственной безопасности".
© REUTERS / Osama Golpy/Rudaw/Social MediaВласти Турции объявили, что готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения регионам Ирака.Последствия землетрясения в Халабдже, Ирак. 12 ноября 2017 год
© REUTERS / Osama Golpy/Rudaw/Social Media
Власти Турции объявили, что готовы оказать помощь пострадавшим от землетрясения регионам Ирака.
/
Поврежденное здание после землетрясения в городе Дарбандихан, Ирак. 13 ноября 2017
© AFP 2017 / Shwan Mohammed
В Иране около 12 тысяч домов разрушены в результате землетрясения

Ранее местные СМИ сообщали о 445 погибших и 7,1 тысячи пострадавших.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,2 произошло в воскресенье на границе Ирана и Ирака. Подземные толчки были зафиксированы в 204 километрах к северо-востоку от Багдада и в 104 километрах к западу от иранского города Керманшах. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле.

Землетрясение на границе Ирана и Ирака
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Землетрясение на границе Ирана и Ирака

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена