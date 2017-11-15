инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. 15 ноября 2017

инистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции в Москве с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. 15 ноября 2017

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обвинения в адрес России в том, что она вмешивается в дела других стран, звучащие из Лондона и Мадрида, направлены на то, чтобы отвлечь внимание от проблем внутри самих Великобритании и Испании, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже привыкли к тому, что, по некоторым наблюдениям, ряду наших партнеров в Европе и за океаном больше нечем заняться, кроме как обвинять наши средства массовой информации, объявлять их иностранными агентами", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

"Наверное, это объясняется еще и тем, что в соответствующих столицах, откуда такие обвинения звучат, будь то Мадрид, будь то Лондон, как правило, полно нерешенных внутренних проблем. И, наверное, такую жареную сенсационную истерику устраивают для того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от неспособности эти внутренние проблемы решить", — отметил Лавров.

На прошлой неделе три министра испанского правительства, в том числе главы МИД и Минобороны, прокомментировали вопрос о "российском следе" в каталонском кризисе, утверждая, что большое количество сообщений в соцсетях в поддержку каталонских сторонников независимости распространялось с территории России.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй жестко раскритиковала Россию. В частности, она обвинила РФ в незаконном присоединении Крыма, участии в конфликте в Донбассе, кибершпионаже и хакерских атаках, а также вмешательстве в выборы в ряде стран. При этом она заявила, что Лондон не хочет находиться в состоянии постоянной конфронтации с Москвой и что сильная и преуспевающая Россия, которая играет по правилам, была бы в интересах Великобритании, Европы и мира.