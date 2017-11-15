Помощник госсекретаря США рассказал о целях своего визита в Киев

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что целью его визита в Киев является желание продемонстрировать приверженность США европейскому выбору Украины.

Митчелл накануне впервые прибыл с визитом на Украину.

"Цель моего визита — подчеркнуть приверженность США выбору Украины, которая движется в Европу", — приводятся слова Митчелла в аккаунте американского посольства на Украине в Twitter.

Также он заявил, что США остаются преданными "идеям Майдана".

Митчелл — наиболее высокопоставленный представитель госдепа, отвечающий за европейские вопросы, в том числе за Россию и Украину, а также ЕС и НАТО. На этом посту он стал преемником Виктории Нуланд, которая ушла в отставку десять месяцев назад с уходом администрации Барака Обамы. Митчелл был утвержден на новом посту в конце сентября.