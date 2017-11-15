Лавров прокомментировал позицию Киева по миротворцам ООН на Донбассе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Позиция Киева, который хочет сделать из миротворцев ООН оккупантов Донбасса, не имеет перспектив, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, Украина не нацелена на обеспечение безопасности наблюдателей от ОБСЕ, "выполняющих функции по контролю за соблюдением минских договоренностей, а хочет ввести оккупационные войска, перерезать все контакты Донбасса с внешним миром и затем установить там свои порядки, полностью игнорируя минские договоренности".

"Это, конечно, позиция, не имеющая никаких перспектив", — сказал он на пресс-конференции.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.