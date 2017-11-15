В Киеве задержали активистку Femen за поджог у магазина Roshen

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Киеве активистку скандально известного движения Femen по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen в Виннице, сообщила пресс-служба управления полиции в Винницкой области.
"В Киеве сотрудники винницкой полиции задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы. Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным полиции, девушке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.
По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной раде президента Украины Петра Порошенко, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.