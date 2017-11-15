В Киеве задержали активистку Femen за поджог у магазина Roshen

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Киеве активистку скандально известного движения Femen по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика возле магазина Roshen в Виннице, сообщила пресс-служба управления полиции в Винницкой области.

Накануне украинские СМИ сообщили, что активистка Femen подожгла декоративный трамвайный вагончик возле магазина президента Украины Петра Порошенко Roshen в Виннице в знак протеста против "финансовых афер" главы государства. По данным СМИ, это был картонный макет трамвая, установленный, чтобы люди могли фотографироваться на его фоне.

"В Киеве сотрудники винницкой полиции задержали 25-летнюю девушку, подозреваемую в совершении хулиганских действий и поджоге фотолокации в центре Винницы. Сейчас решается вопрос об объявлении ей о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 УК Украины (хулиганство) и избрании меры пресечения на период досудебного расследования", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным полиции, девушке грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, совместно с рядом международных СМИ опубликовали ранее материалы о деятельности офшорных компаний в мире, в которых упоминаются 120 политиков, в том числе премьер Канады, члены администрации Дональда Трампа, двор Елизаветы II, а также компании Apple и Uber. Подборка материалов, получивших название Paradise Papers, включает в себя порядка 13,4 миллиона документов, в том числе, предположительно, из юридической компании Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, и охватывающих период свыше 50 лет.

По данным украинских СМИ, в этих документах якобы также фигурирует офшор президента Украины Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал офшорную компанию не для того, чтобы передать корпорацию Roshen в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги. Лидер оппозиционной парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует заслушать в Верховной раде президента Украины Петра Порошенко, а правоохранительные органы — провести необходимое расследование.