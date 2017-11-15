Эксперт считает, что события в Зимбабве являются внутренним конфликтом

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. События в Зимбабве, вероятнее всего, являются внутренним конфликтом — в стране накопилось достаточно противоречий, хотя полностью исключать поддержку западных стран нельзя, заявила РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Африки РАН и эксперт РСМД Татьяна Дейч.

Ранее СМИ сообщили, что военные Зимбабве удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны. Также поступили сообщения, что колонна бронетехники выдвинулась из военных частей в сторону столицы страны Хараре. По неподтвержденным данным, военные захватили телецентр, с столице слышны взрывы. Позже военные заявили, что их действия не являются военным захватом правительства и направлены против "преступников".

Посольства Канады, США, Великобритании и ФРГ в Зимбабве рекомендовали своим гражданам не выходить на улицу в связи с событиями в столице этой страны.

Как отметила Татьяна Дейч, многие западные страны не желали поддерживать Зимбабве, в результате чего руководство "устремило взгляд" на Восток. По словам эксперта, многих в стране устроил бы вариант, чтобы действующий президент Роберт Мугабе находился у власти до самой смерти, однако недовольных нынешней властью было много.

"Скорее всего, это внутренний конфликт, но не исключена и поддержка Запада… Это только первый день, когда получили такие сведения. Поэтому трудно пока сказать, надо посмотреть. Завтра или послезавтра уже может быть будет более ясно", — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, чем нынешняя ситуация грозит стране и стоит ли ожидать военного переворота.

В начале ноября президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе уволил своего заместителя Эммерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства и пользовался поддержкой военных. В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.