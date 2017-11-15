Армия Египта уничтожила пять укрытий террористов в центральной части Синая

КАИР, 15 ноя — РИА Новости, Маргарита Кислова. Военные Египта уничтожили с воздуха в центральной части Синайского полуострова пять укрытий террористов, говорится в распространенном заявлении военного ведомства.

Сообщается также, что были ликвидированы два полноприводных джипа с оружием и запчастями к транспортным средствам.

Боевики в центре Синая на днях остановили колонну грузовых автомашин, а затем сожгли транспорт и расстреляли водителей и сопровождавших колонну военных. Всего, по данным СМИ, погибли десять человек.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Несмотря на то, что интенсивность действий боевиков за последние месяцы снизилась, периодически из этого региона поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За это время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.