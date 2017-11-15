Виктор Бут в американской тюрьме учится рисовать и преподает русский язык

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, уже больше года учится рисовать карандашом и углем. Об этом РИА Новости сообщил сам россиянин в телефонном разговоре.

"Мне прислали хорошие учебники. Есть женщина из Канады, Дроздова Анна, она уже давно меня поддерживает. Она прислала мне очень хорошие наши учебники, прекрасный "Курс академического рисунка" Николая Ли, вот я сейчас по этому учебнику и занимаюсь", — сообщил агентству Бут.

Работы россиянина выставлялись на тюремной художественной выставке. "Это было в прошлом году. Они тут каждый год проводят выставку картин, написанных и нарисованных заключенными. Здесь есть человек шесть–семь, которые хорошо рисуют, пишут маслом, акварелью", — сказал россиянин.

© Предоставлено Аллой Бут Рисунок Виктора Бута © Предоставлено Аллой Бут Рисунок Виктора Бута

Он добавил, что на эти ежегодные выставки всегда приглашают профессора живописи из местного университета. "Очень интересный человек, надо сказать: он сам сидел в тюрьме в молодости, и в тюрьме начал рисовать. Освободился, поступил в университет на факультет живописи, окончил его, и остался там преподавать. Он с очень большим пиететом относится к тюремным художникам, старается помочь, мотивировать их. Говорит им постоянно, что не надо отчаиваться, надо использовать тюремный опыт, как положительный, а не отрицательный", — рассказал Бут.

© Предоставлено Аллой Бут Рисунок Виктора Бута © Предоставлено Аллой Бут Рисунок Виктора Бута

"Мне он сказал, что надо продолжать заниматься рисованием, больше работать, попытаться нарисовать какую-то большую картину", — сказал он.

Виктор Бут также продолжает занятия русским языком с заключенными тюрьмы. "Есть ученик, с которым мы уже можем на некоторые темы беседовать по-русски, он может петь несколько русских песен. Занимается упорно, пять раз в неделю со мной, и еще по часу в день сам, ему интересно", — рассказал россиянин.

Он пояснил, что есть и другие ученики, но сначала многие хотели заниматься раз в неделю и за два месяца выучить русский. "Я им сразу сказал, это не получится. Надо по крайней мере год пахать часа по три в день. Остались те, кто понял, что заниматься надо регулярно, вот с ними и занимаемся. И еще нужны учебники, конечно. Того, что есть, не хватает. Мы до сих пор занимаемся по учебникам начального уровня, а следующих частей пока добыть не удалось", — сказал Бут.

Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.

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