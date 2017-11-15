Виктор Бут в американской тюрьме учится рисовать и преподает русский язык

БАНГКОК, 15 ноя – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний тюремный срок в США по обвинению в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержки терроризма, уже больше года учится рисовать карандашом и углем. Об этом РИА Новости сообщил сам россиянин в телефонном разговоре.
Работы россиянина выставлялись на тюремной художественной выставке. "Это было в прошлом году. Они тут каждый год проводят выставку картин, написанных и нарисованных заключенными. Здесь есть человек шесть–семь, которые хорошо рисуют, пишут маслом, акварелью", — сказал россиянин.
Он добавил, что на эти ежегодные выставки всегда приглашают профессора живописи из местного университета. "Очень интересный человек, надо сказать: он сам сидел в тюрьме в молодости, и в тюрьме начал рисовать. Освободился, поступил в университет на факультет живописи, окончил его, и остался там преподавать. Он с очень большим пиететом относится к тюремным художникам, старается помочь, мотивировать их. Говорит им постоянно, что не надо отчаиваться, надо использовать тюремный опыт, как положительный, а не отрицательный", — рассказал Бут.
"Мне он сказал, что надо продолжать заниматься рисованием, больше работать, попытаться нарисовать какую-то большую картину", — сказал он.
Он пояснил, что есть и другие ученики, но сначала многие хотели заниматься раз в неделю и за два месяца выучить русский. "Я им сразу сказал, это не получится. Надо по крайней мере год пахать часа по три в день. Остались те, кто понял, что заниматься надо регулярно, вот с ними и занимаемся. И еще нужны учебники, конечно. Того, что есть, не хватает. Мы до сих пор занимаемся по учебникам начального уровня, а следующих частей пока добыть не удалось", — сказал Бут.
Виктор Бут был арестован в Бангкоке в 2008 году в результате провокационной спецоперации американских спецслужб, затем вывезен в США с многочисленными нарушениями таиландского и американского законодательства и осужден судом в Нью-Йорке на 25 лет тюремного заключения.
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