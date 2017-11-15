Депутат Рады пригрозил покинуть Украину вместе с целым городом

МОСКВА, 15 ноя— РИА Новости. Депутат Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что может покинуть Украину вместе со своим мажоритарным округом — городом Мелитополем Запорожской области.

Таким образом парламентарий ответил на слова националиста Дмитрия Корчинского, который сказал, что мечтает, чтобы все оппозиционеры уехали в Россию.

"Вы понимаете, что вот с такой философией уже Крым уехал, мы не можем вернуть себе Донбасс — пока что, по крайней мере. И мы уедем — я и округ, который я представляю. Только мы уедем со своими территориями", — подчеркнул Балицкий.

"Что останется? Киевская область? И вы будете ею руководить?" — добавил он.

В ответ на это Корчинский заявил, что Балицкому, может, и придется уехать, а вот Мелитополь останется.

Год назад депутат уже говорил о том, что Украина может сократиться до размеров Киевской области из-за территориальных претензий Польши и Венгрии.