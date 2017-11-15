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Крым — не ваш: зачем ООН заочно решает несуществующие проблемы полуострова

12:5515.11.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСевастопольСевастополь
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости, Екатерина Петухова. Третий комитет Генассамблеи ООН (ГА ООН) принял проект резолюции, в котором идет речь о якобы имеющихся в Крыму нарушениях прав человека, а также "нелигитимном установлении Россией законов, юрисдикции и управления" на территории полуострова. Что в очередной раз придумал Киев со своими западными партнерами, дабы заявить о правах на российский Крым, разбиралось РИА Новости.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" (к слову, АРК прекратила существование в марте 2014-го) украинская сторона подала в ООН 1 ноября. Собственно, резолюция была принята Генассамблеей еще в прошлом году. Однако сейчас ее текст существенно изменили. Вместе с Украиной над обновленной версией трудились еще сорок стран.

В том числе Германия, Великобритания, Франция, Польша, республики Прибалтики.

Четырнадцатого ноября "за" проголосовали более 70 государств. Разумеется, в их числе страны Евросоюза, США и Канада. "Против" такого решения выступили 25 государств. Среди них Россия, Китай, Армения, Индия, Сербия, Куба, Иран, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Белоруссия и другие. Воздержались от голосования 77 делегатов. Теперь документ будет рассмотрен в течение месяца на пленарном заседании.

ООН. Архивное фото
© AFP 2017 / Jewel Samad
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по правам человека в Крыму
На что в очередной раз жалуется Украина? Ничего нового. Киев со товарищи призывают Москву покончить со "всеми нарушениями и ущемлениями прав человека в отношении жителей временно оккупированного Крыма", с "произвольными задержаниями, пытками и другими жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения". Список большой. То, что подо всем этим нет доказательной базы, а лишь голословные обвинения украинской стороны, международное сообщество, поддерживающее Киев, похоже, не смущает.

© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкОсень в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Осень в Крыму

Мифические пытки мифических людей в мифических тюрьмах — краткое содержание свежего проекта резолюции. Впрочем, в Крыму давно привыкли к такой однобокой позиции. Неоднократно после очередной порции обвинений местные власти приглашали представителей мировой общественности лично приехать на полуостров и посмотреть, как и чем живут люди, поговорить с ними. Не едут. Гораздо продуктивнее сочинять оторванные от реалий резолюции, основываясь на мантрах Киева, который никак не может пережить расставание с Крымом по инициативе полуострова. Самое интересное — среди прочих требований в документе есть пункт о допуске в Крым международных наблюдателей. Только вот непонятно: а кто не пускает?

Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Мнение: проект резолюции ООН по Крыму — лишь фон для более важного вопроса
"Резолюция комитета ООН по Крыму — это судейство глухонемого, который не слышит обращений крымчан и не желает видеть реальную жизнь на полуострове. Почему-то чиновники из организации всерьез думают, что сидя в мягком кресле в Нью-Йорке знают о происходящем на полуострове лучше, чем местные жители. Доверие к ним стремительно падает. Это как корабль, получивший огромную пробоину, которую уже не залатать. Международная организация предпочитает слушать заинтересованную сторону — Украину, а не приехать делегацией, которая могла бы хоть "одним глазком" посмотреть на жизнь Крыма. Впрочем, это идет на пользу российской общественности, чтобы все окончательно убедились — за океаном правды нет", — прокомментировал РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Удивило парламентария и требование отменить решение о признании экстремистским "Меджлиса крымско-татарского народа"*. Если кто-то забыл, эти ребята в ночь на 22 ноября 2015 года подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, после чего полуостров был полностью обесточен. Когда люди сутками сидели без электроэнергии, международные правозащитники не видели в этом проблемы.

© РИА Новости / Артем КреминскийПерейти в фотобанкСитуация с энергоснабжением Крыма
© РИА Новости / Артем Креминский
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Ситуация с энергоснабжением Крыма

"Закрывать глаза на экстремизм в угоду Генассамблее ООН никто не станет. Но стоит еще отметить, что именно с меджлисом связаны три блокады полуострова. Сегодня это слово вызывает неприятие и отторжение. Или мы в угоду Западу должны забыть, как нас пытались заморить голодом и жаждой, а затем заморозить? Этого не будет", — уверен депутат.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Госдуме назвали украинский проект резолюции по Крыму провокацией
"Эта резолюция прямо следует известной русской пословице — "держи вора" первым кричит вор! Ведь на сегодняшний момент именно уважаемые и авторитетные в прошлом международные организации превратились фактически в адвокатов дьявола, когда на белое говорят черное и наоборот, защищая не право и справедливость, а исключительно политические интересы своих главных клиентов — США и их сателлитов. А что касается реальной ситуации в Крыму, то она не является ни для кого секретом! В Российской Федерации Крым не только интенсивно развивается, но и четко следует всем настоящим демократическим принципам. И единственный страх, который есть у крымчан, — страх за наших друзей, знакомых, родственников, которые вынуждены жить в разваливающейся Украине", — подчеркнул в беседе с РИА Новости вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский.

*Признан экстремистским и запрещен в России.

 

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