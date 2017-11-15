СМИ сообщили о числе жертв крупного ДТП в Китае

ПЕКИН, 15 ноя — РИА Новости. Число жертв крупной аварии с участием более 30 автомобилей в восточной китайской провинции Аньхой возросло до 18, еще 21 человек получил травмы разной степени тяжести, передает Центральное телевидение КНР.

Ранее сообщалось о семи жертвах.

Отмечается, что все раненые были доставлены в больницы, 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Столкновение произошло в среду рано утром по местному времени на скоростной трассе, соединяющей города Фуян и Хэфэй, в результате чего четыре автомобиля загорелись. Ликвидация последствий ДТП продолжается, на месте работают пожарные, спасатели, сотрудники правоохранительных органов.

Причина крупного столкновения до сих пор выясняется, по предварительным данным, причиной ЧП стал сильный туман. Массовое ДТП привело к образованию пробки протяжённостью три-четыре километра.