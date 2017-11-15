КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Киев исключает возможность участия Российской Федерации в миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил министр обороны Украины Степан Полторак на встрече со своим канадским коллегой Харджитом Саджаном.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Киев готов обсуждать в ООН возможность размещения миссии организации на всей территории Донбасса, но без участия в ней России.

"Наш главный критерий — будущая миротворческая миссия ООН с мандатом деятельности должна быть развернута на всей временно оккупированной территории, принципиальным требованием является обеспечение международного контроля над частью украино-российской государственной границы в зоне конфликта и вывод с территории Украины всех незаконных вооруженных формирований и подразделений РФ, а также установления миссией контроля за состоянием хранения тяжелого вооружения. Мы исключаем возможность участия России в будущей миссии. Верю, что миссия в Донбассе возможна и при поддержке наших международных друзей", — написал украинский министр в Facebook.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.