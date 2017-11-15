Верховный суд Греции отложил слушания об экстрадиции Винника в США

АФИНЫ, 15 ноя — РИА Новости, Геннадий Мельник. Верховный суд Греции Ареопаг в среду по просьбе адвокатов отложил до 6 декабря слушания о выдаче россиянина Александра Винника в США, где его обвиняют в отмывании 4 миллиардов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокаты просили вызвать в суд двух свидетелей по делу.

Ранее суд в Салониках принял два взаимоисключающих решения. Один состав совета судей удовлетворил просьбу генпрокуратуры РФ о выдаче Винника по обвинению в мошенничестве на сумму 667 тысяч рублей. Винник не возражал против выдачи в Россию, и решение является действующим.

Другой состав совета судей поддержал просьбу США об экстрадиции Винника по обвинению в отмывании 4 миллиардов долларов через биржу криптовалют. Это решение адвокаты Винника обжаловали, дело будет рассматривать Верховный суд, а окончательное решение вынесет министр юстиции Греции.