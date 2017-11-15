Гуманитарная подгруппа по Донбассу обсудит в Минске вопросы обмена пленными

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (402)

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Гуманитарная подгруппа по Донбассу обсудит в среду в Минске вопросы обмена пленными и поиск пропавших без вести в зоне конфликта, сообщила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее тематических подгрупп пройдет в среду в Минске.

"Главным вопросом встречи гуманитарной подгруппы по-прежнему остается обмен пленными в формате "всех установленных на всех установленных". Наша позиция остается неизменной — мы требуем освободить всех лиц, подтвержденных украинской стороной", — сказала Морозова.

Она добавила, что на обсуждение будут вынесены вопросы о задержании в Донбассе женщин, не имеющих отношения к конфликту. По словам омбудсмена, эти задержания проходят под надуманными предлогами и носят массовый характер. Кроме того, будут обсуждаться вопросы поиска пропавших без вести и возврат документов ранее освобожденным сторонникам ДНР.