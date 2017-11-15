В Германии при пожаре в приюте для беженцев погиб человек

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Один человек погиб, еще 14 отравились угарным газом при пожаре в приюте для беженцев в немецком городе Бамберг, сообщила полиция Верхней Франконии.

"При пожаре в жилом здании учреждения для временного размещения беженцев в Верхней Франконии ранним утром в среду погиб один человек, 14 жителей пострадали от легкого отравления угарным газом", — сообщает полиция. Шесть пострадавших были доставлены в больницу. Личность погибшего еще не установлена.

По данным правоохранителей, пожар произошел в двухэтажном здании, где проживают 163 человека. Возгорание началось в квартире на первом этаже, где и было обнаружено тело. Дым быстро распространился, большинство жителей смогли самостоятельно покинуть здание, другим помогли пожарные. Вскоре пламя удалось потушить. В операции участвовали около 30 полицейских и 50 сотрудников пожарной службы Бамберга, а также спасательная служба.

Уголовная полиция Бамберга начала расследование причин пожара.