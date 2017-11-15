Омбудсмен ДНР настаивает на обмене пленными с Киевом в кратчайшие сроки

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что настаивает на проведении обмена пленными между ДНР и Киевом в кратчайшие сроки.

ДНР и ЛНР ранее неоднократно заявляли, что Киев затягивает процесс подготовки к обмену пленными и продолжает делить списки на подлежащих и не подлежащих обмену. Представители республик настаивают на обмене пленных по принципу "всех на всех".

"Я настаиваю на проведении обмена в кратчайшие сроки… Еще раз подчеркну, что никаких аргументированных препятствий этому нет, обе стороны давно готовы вернуть ребят в семьи", — сказала журналистам Морозова.

По ее словам, для проведения процедуры обмена Киеву необходимо проявить политическую волю.