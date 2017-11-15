В Одесской области снесли очередной памятник Ленину

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. Памятник Ленину демонтировали в поселке городского типа Шабо Одесской области Украины, сообщается на странице общественной организации "Свободные люди" в Facebook.
Ранее директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что почти 2,5 тысячи памятников на Украине попали под снос в рамках декоммунизации, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.
Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.