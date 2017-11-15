Ярошенко ужесточили условия содержания в американской тюрьме, сообщила жена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Условия содержания российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, ужесточаются, сообщила РИА Новости его супруга Виктория Ярошенко.
Она добавила, что состояние здоровья Константина пока стабильно, хотя медицинской помощи ему не оказывают. В частности, по словам супруги, они просят, чтобы Ярошенко пролечили зубы, но добиться этого пока не удается. Связь с мужем Виктория поддерживает постоянно.
В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд летчик отказался сам. Защита Ярошенко многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам летчик жаловался на дискриминацию в тюрьме.