Ярошенко ужесточили условия содержания в американской тюрьме, сообщила жена

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Условия содержания российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего срок в американской тюрьме, ужесточаются, сообщила РИА Новости его супруга Виктория Ярошенко.

По ее словам, Константин рассказал, что у них появился новый охранник, который устанавливает свои правила — в частности, ограничивает количество почты, которая может находиться у заключенных. Это якобы продиктовано соображениями безопасности. "Мы только не понимаем, как связана безопасность с количеством еды в тумбочке и количеством журналов", — сказала Виктория.

Она добавила, что состояние здоровья Константина пока стабильно, хотя медицинской помощи ему не оказывают. В частности, по словам супруги, они просят, чтобы Ярошенко пролечили зубы, но добиться этого пока не удается. Связь с мужем Виктория поддерживает постоянно.

В конце мая 2010 года Константина Ярошенко арестовали в Либерии, а затем доставили его в США. В 2011 году американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки в Штаты крупной партии наркотиков.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора, а от апелляции в Верховный суд летчик отказался сам. Защита Ярошенко многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам летчик жаловался на дискриминацию в тюрьме.