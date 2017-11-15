Терезу Мэй чуть не ударили булавой по голове на банкете лорда-мэра Лондона

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй увернулась от церемониальной булавы, которая чуть не ударила ее по голове. Инцидент произошел на банкете в честь нового лорда-мэра Лондона.

Присутствующий на банкете журналист Пол Твин опубликовал видео в Twitter. На кадрах видно, что Мэй резко отводит голову назад, а затем начинает смеяться.

Как отмечает Evening Standard, это не первый раз, когда хорошая реакция спасает британского премьера от травм. В июне после выборов в парламенте Мэй таким же образом увернулась от церемониальной трости.

Некоторые пользователи обратили внимание на то, что опасения премьера были беспочвенны: и трость, и булава находились от нее на безопасном расстоянии.