Скопье и Афины планируют начать переговоры о названии Македонии

БЕЛГРАД/АФИНЫ, 15 ноя – РИА Новости. Представители Македонии и Греции в конце ноября проведут первую встречу при участии спецпредставителя ООН, посвященную вопросу о конституционном названии бывшей югославской республики, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.
"Логично после прошедших муниципальных выборов нам сделать новую попытку решения этой наиболее чувствительной проблемы, которую республика Греция имеет с нашим конституционным названием и которая является препятствием для наших интеграционных процессов. Процесс переговоров начинается, 20 или 21 ноября ожидаем первую встречу между представителями двух государств с участием модератора (спецпредставителя генсека ООН – ред.) Мэтью Нимица", — цитирует пресс-служба правительства ответ Заева.
Он добавил, что в ноябре ожидает интенсификацию переговоров и что "президент, правительство и оппозиция Македонии пытаются достичь национального консенсуса" по данному вопросу.
Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил в конце октября, что вопрос с наименованием Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) может быть решен в первой половине 2018 года. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.
Ранее европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что вопрос с наименованием Бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен еще в 2017 году.