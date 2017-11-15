Скопье и Афины планируют начать переговоры о названии Македонии

БЕЛГРАД/АФИНЫ, 15 ноя – РИА Новости. Представители Македонии и Греции в конце ноября проведут первую встречу при участии спецпредставителя ООН, посвященную вопросу о конституционном названии бывшей югославской республики, заявил премьер-министр страны Зоран Заев.

Глава македонского правительства провел в Любляне встречу с премьером Словении Миро Цераром, после которой выразил уверенность, что словенское руководство будет среди тех, кто сильнее всего поддержит стремление Скопье в ЕС и НАТО. Заев также высказал убежденность в том, что Македония станет 30-м членом Североатлантического альянса. На пресс-конференции журналисты задали ему вопрос о проблеме блокирования Грецией вступления бывшей югославской республики в НАТО из-за спора вокруг именования Македонии.

"Логично после прошедших муниципальных выборов нам сделать новую попытку решения этой наиболее чувствительной проблемы, которую республика Греция имеет с нашим конституционным названием и которая является препятствием для наших интеграционных процессов. Процесс переговоров начинается, 20 или 21 ноября ожидаем первую встречу между представителями двух государств с участием модератора (спецпредставителя генсека ООН – ред.) Мэтью Нимица", — цитирует пресс-служба правительства ответ Заева.

Он добавил, что в ноябре ожидает интенсификацию переговоров и что "президент, правительство и оппозиция Македонии пытаются достичь национального консенсуса" по данному вопросу.

Клуб македонских дипломатов в ноябре выступил с инициативой поменять название аэропорта Скопье "Александр Великий", присвоенное решением правительства в декабре 2006 года, что тогда было расценено официальными Афинами как провокация.

Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил в конце октября, что вопрос с наименованием Бывшей Югославской Республики Македония (БЮРМ) может быть решен в первой половине 2018 года. Афины добиваются изменения названия соседней республики, чтобы ее не путали с греческой областью Македония, и блокируют вступление Скопье в ЕС и НАТО. По мнению Греции, название "Македония" отражает политику ирредентизма и может стать причиной территориальных претензий Скопье.

Ранее европейский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что вопрос с наименованием Бывшей Югославской Республики Македония и ее вступлением в НАТО может быть решен еще в 2017 году.