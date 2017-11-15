В ДНР заявили, что силовики почти 60 раз за сутки нарушили перемирие

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.