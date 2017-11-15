В ДНР заявили, что силовики почти 60 раз за сутки нарушили перемирие

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (180)

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 60 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в среду в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 57 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 25 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории ДНР из реактивных систем залпового огня "Град", артиллерии, минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.