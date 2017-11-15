В Зимбабве военные удерживают в заложниках президента Мугабе, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Военные удерживают в заложниках президента страны Роберта Мугабе и сотрудников его охраны, сообщает портал News24.
Ранее поступали сообщения о том, что из военных частей Зимбабве в сторону Хараре выдвинулась колонна бронетехники. Также были неподтвержденные сообщения о захвате военными телецентра и взрывах в столице.
Позже военные заявили, что их действия не являются "военным захватом правительства", а направлены против "преступников".
В понедельник глава генштаба армии Константин Чивенга призвал президента прекратить чистки в правящей партии, из которой был исключен Мнангагва.