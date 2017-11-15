В ДНР объявили о разработке оружия, способного сорвать наступление ВСУ

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике создали оружие, способное быстро ликвидировать врага, заявил РИА Новости глава ДНР Александр Захарченко.

"За время конфликта донецкая оборонка разработала и изготовила образцы вооружений, которые позволяют уничтожить противника с высокой скоростью <…>. Наступление ВСУ закончится, не успев начаться", — сказал он.

Военная операция украинских силовиков в Донбассе продолжается с апреля 2014 года. Жертвами конфликта, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Урегулированием ситуации занимается, в частности, контактная группа, которая приняла уже три документа по деэскалации конфликта. Они подразумевали в том числе прекращение огня и отвод вооружений. Несмотря на это, между противоборствующими сторонами до сих пор продолжаются перестрелки.

Сейчас в ООН обсуждается идея отправки в Донбасс миротворческой миссии.