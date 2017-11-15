Топ-менеджера NBC уволили за "неподобающее отношение" к коллегам-женщинам

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Топ-менеджер телеканала NBC Мэтт Циммерман (Matt Zimmerman) был уволен после того, как несколько женщин обвинили его в "неподобающем поведении", сообщается на сайте телеканала.

Циммерман работал в новом подразделении телеканала и занимался подбором героев и гостей для программы Today.

"Недавно нам стало известно, что Мэтт Циммерман неподобающим образом вел себя более c чем одной женщиной в NBCUniversal, что нарушает политику компании. В результате он был уволен", — говорится в заявлении NBC.

В чем именно женщины обвинили топ-менеджера, не сообщается.

Данное увольнение сотрудника телеканала произошло на фоне скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в центре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса и киноиндустрии. Одной из самых громких историй стал скандал с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, которого обвинили в домогательствах десятки женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Эшли Джадд и Гвинет Пэлтроу. Под следствием за домогательства находится актер Билл Косби. Также на днях в домогательствах был обвинен американский режиссер Джеймс Тобэк.

Также разгорелся скандал вокруг американского актера Кевина Спейси после заявления звезды серила Star Trek Энтони Рэппа, сообщившего, что, когда ему было 14 лет, пьяный Спейси попытался соблазнить его. Спейси заявлял, что не помнит инцидента с домогательствами к несовершеннолетнему на тот момент Рэппу, однако принес ему свои извинения.