В Калифорнии назвали возможную причину стрельбы в начальной школе

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Конфликт на бытовой почве мог стать причиной стрельбы в Калифорнии, унесшей жизни четырех человек, заявил помощник шерифа Фил Джонстон.

Как сообщает телеканал CNN, пока не удалось однозначно определить мотив стрелка. Однако его ссора с соседом, которого нашли мертвым во вторник, могла спровоцировать насилие.

"Это был вооруженный человек, думаю, что его мотивом была месть соседям, а когда все зашло чуть дальше (и кто-то был убит), он просто впал в ярость", — приводит телеканал заявление Джонстона.

Инцидент произошел во вторник утром в округе Техама. Неизвестный открыл стрельбу на территории начальной школы. Позднее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали стрелка. По словам Джонстона, стрелок "выбирал цели случайно" и имел при себе полуавтоматическую винтовку и два пистолета.

В результате стрельбы пострадали еще четыре человека, включая троих детей. Полиция осматривает несколько мест в самом здании школы и около нее в связи со стрельбой. Более 100 представителей правоохранительных органов расследуют дело.

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