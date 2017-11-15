Силовики выпустили по ДНР почти 700 мин и снарядов за сутки, заявили СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (180)

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 700 мин и снарядов за минувшие сутки, заявили журналистам в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что ночью силовики выпустили по пригороду донецкой Горловки 80 снарядов из РСЗО "Град".

"Донецкое направление: гаубицы (калибром) 152 миллиметра применялись дважды, выпущено 22 снаряда, минометы (калибром) 120 миллиметров — семь раз, выпущено 52 мины, 82 миллиметра — 20 раз, выпущено 135 мин, танки — два раза, произведено восемь выстрелов", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на мариупольском и горловском направлениях силовики выпустили 80 ракет из РСЗО "Град", 370 мин и 12 снарядов. Также обстрел велся из гранатометов, бронетехники и стрелкового оружия, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 1775 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 778 единиц", — заявили в представительстве ДНР в СЦКК.