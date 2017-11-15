Военные в Зимбабве захватили министра финансов, сообщили СМИ

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Военные в Зимбабве взяли под стражу министра финансов страны Игнасиуса Чомбо, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве.

Чомбо — один из основных членов фракции G40 правящей партии ZANU-PF, которую возглавляет жена 93-летнего президента Зимбабве Роберта Мугабе.

Как сообщил изданию очевидец в городе Хараре, дороги к зданию правительства, парламенту и судам заблокировала военная техника. Солдаты в столице были настроены агрессивно и требовали от водителей продолжать движение. "Не пытайтесь выкинуть какую-нибудь шутку, просто проезжайте", — сказал один из военных представителю Reuters.

Также очевидцы сообщали о трех взрывах в столице Зимбабве.

Выступив с официальным обращением по телевидению, военные заверили, что их действия не являются военным переворотом и что президент страны и его семья "целы и невредимы".

По словам одного из генералов, военные выступают против "преступников" из окружения Мугабе, виновных в "социальных и экономических страданиях страны".

"Как только мы выполним нашу миссию, мы ожидаем, что ситуация вернется в нормальное русло", — заверяют военные.

Мугабе правит страной уже 37 лет. Ранее его потенциальным преемником считали вице-президента страны Эммерсона Мнангагву, однако неделю назад его уволили якобы за попытку государственного переворота.

После этого в стране начались гонения на сторонников Мнангагвы. Главнокомандующий вооруженных сил Зимбабве Константино Чивенга обвинил Мугабе в политических чистках и заявил о готовности "вмешаться без колебаний" в разворачивающийся в стране конфликт. Партия ZANU-PF обвинила Чивенгу в попытках спровоцировать мятеж.