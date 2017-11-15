В ДНР заявили, что не напуганы законопроектом Киева о реинтеграции Донбасса

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса "не пугает" самопровозглашенную Донецкую народную республику, все заявления Киева на эту тему являются "информационными помехами", заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.

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Ранее замглавы фракции коалиции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что Верховная рада в четверг рассмотрит во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса.

"Заявленные на этой неделе намерения принять пресловутый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса нас не пугают вообще, как, впрочем, и иные громкие заявления украинских политиков", — сказал Бидевка.

По его словам, в данном вопросе для Киева важен процесс, а не результат. "И многомесячный медийный шум вокруг готовящегося документа, и огромное количество поданных в него правок, и одиозные заявления комментаторов говорят о том, что для украинских политиков процесс важнее результата", — сказал депутат.

Бидевка заявил, что пока вся информация относительно закона о реинтеграции Донбасса является "информационными помехами".

Принятый в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в частности, дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны. ВСУ и сейчас принимают участие в военной операции в Донбассе, однако на Украине хотят урегулировать их применение законодательно, так как Киев называет военную операцию "антитеррористической". Документ принят с поправками, исключившими пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Вместо этого предлагается опираться на резолюцию Совбеза ООН по Донбассу.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.