В ДНР заявили, что не напуганы законопроектом Киева о реинтеграции Донбасса

ДОНЕЦК, 15 ноя — РИА Новости. Намерение Верховной рады Украины принять законопроект о реинтеграции Донбасса "не пугает" самопровозглашенную Донецкую народную республику, все заявления Киева на эту тему являются "информационными помехами", заявил РИА Новости депутат Народного совета ДНР, председатель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Бидевка.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.6%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.8%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
"Заявленные на этой неделе намерения принять пресловутый законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса нас не пугают вообще, как, впрочем, и иные громкие заявления украинских политиков", — сказал Бидевка.
По его словам, в данном вопросе для Киева важен процесс, а не результат. "И многомесячный медийный шум вокруг готовящегося документа, и огромное количество поданных в него правок, и одиозные заявления комментаторов говорят о том, что для украинских политиков процесс важнее результата", — сказал депутат.
Бидевка заявил, что пока вся информация относительно закона о реинтеграции Донбасса является "информационными помехами".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.